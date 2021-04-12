Бойко: Украинцев волнуют три основных вопроса - обострение на Донбассе, борьба с пандемией и тарифы

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украинцев сегодня волнуют три вопроса - обострение конфликта на Донбассе, борьба с эпидемией и проваленная вакцинация, а также тарифы, однако в повестке дня внеочередного заседания ВРУ есть лишь второстепенные вопросы. Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет принимать участия во внеочередных заседаниях парламента, если там не будет вопросов, которые действительно важны для людей.

Об этом во время заседания Согласительного совета председателей депутатских фракций и групп заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Народный депутат подчеркнул, что парламент не может делать вид, что не видит, что в стране разворачиваются драматические события, и назвал, что сегодня больше всего беспокоит украинцев.

"Людей больше всего беспокоят три вопроса. Первое - это обострение конфликта на востоке и тот психоз, который бушует сейчас в стране по этому поводу. Второе - это борьба с эпидемией и проваленная вакцинация, и то, что сегодня наша страна вышла на первое место по погибшим от этой пандемии, это уже факт, и это тоже беспокоит наших людей. Людей беспокоят тарифы, потому что отопительный сезон был очень тяжелый для людей, они выходили на улицы с протестными акциями. Надо разъяснить, что будет дальше, когда завершится этот отопительный сезон и наступит следующий сезон. Собственно говоря, на все эти вопросы у нас есть ответы в парламенте, потому что соответствующие законопроекты частично зарегистрированы. Я имею в виду, прежде всего, законопроекты по урегулированию конфликта и воссозданию Минского протокола, Минских соглашений. Законы авторства нашей фракции находятся в парламенте, зарегистрированные. В парламенте зарегистрированы несколько законопроектов авторства разных фракций относительно урегулирования ситуации с тарифами", - сказал Юрий Бойко.

Народный депутат убежден, что ВРУ может принять изменения в бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины и чтобы борьба с эпидемией проходила более эффективно. Но, говорит нардеп, в повестке внеочередного заседания на вторник - в основном второстепенные вопросы, которые абсолютно далеки от людей. Юрий Бойко подчеркнул, что ВРУ должна решать те проблемы, которые волнуют людей.

"Позиция нашей фракции по этому поводу: мы не будем принимать участия во внеочередных заседаниях парламента, если там не будет вопросов, которые действительно важны для людей, и которые, мы считаем, надо будет решить сегодняшним составом парламента", - подчеркнул Юрий Бойко.