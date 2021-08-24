Бойко: Украина станет действительно независимой, когда наступит мир

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

День Независимости – это праздник надежды и ожиданий. Хочется, чтобы наша страна стала действительно независима от какого-либо влияния, а главное, чтобы установился мир. Об этом заявил журналистам в Верховной Раде Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

Политик отметил, что, к сожалению, юбилей независимости страна встречает больше с потерями, чем с достижениями. Война – это главная потеря.

"Нужно сосредоточить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину. Деиндустриализация, сокращение рабочих мест и потеря традиционных рынков, в первую очередь в странах СНГ, – это тоже потери. И эти задачи нужно срочно решать", – подчеркнул Сопредседатель ОПЗЖ.

Однако, по словам народного депутата, вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, власть строит диктатуру, вводит цензуру и закрывает неугодные СМИ.

"Экономическая ситуация ухудшается. Нынешний президент и монобольшинство не может с этим справиться. И вместо того, чтобы улучшать жизнь людей, вернуть в страну мир, бороться с бедностью, открывать новые рабочие места – власть решила затыкать рот СМИ. Это тупиковый путь. Независимой и свободной державой не может себя чувствовать страна, в которой идет война, растет бедность и процветает цензура", – отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что сейчас нужна стратегия развития страны, стратегия построения действительно независимого государства.

"Люди голосовали за прекращение войны, возрождение экономики, преодоление бедности. Именно это Зе-команда обещала избирателям на выборах. Но власть не в состоянии справиться с вызовами, которые стоят перед страной. А если нет видения и понимания как это сделать – то такая власть должна уйти", – резюмировал Сопредседатель оппозиционной силы.