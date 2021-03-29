Бойко: Украина превратится в отсталый хутор, если не увеличить финансирование образования

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере образования. Это относится и к кадровому, и к социальному обеспечению педагогов. Особенно остро встал вопрос финансирования образовательной отрасли в период эпидемии. Об этом Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам, передает пресс-служба политсилы.

"Наши учителя сегодня стали первыми жертвами коррупции и "оптимизации", которую затеяли "слуги" по требованию внешних кредиторов. Начиная с 2014-15 учебного года, количество школ сократилось почти на 2,5 тысячи, учителей – на 14 тысяч. В то же время учеников стало на 381 тысячу больше. Нагрузка на педагогов возрастает, а условия их работы только ухудшаются", – отметил политик.

По словам Юрия Бойко, после 2013 года сфера образования ни разу не была профинансирована на закрепленном законодательно уровне, который составляет не менее 7% ВВП.

"Фракция ОПЗЖ требовала повысить финансирование образования, зарплаты учителям, но в бюджете на 2021 год монобольшинство позаботилось только о чиновниках и силовиках. Учителей просто обманули. Как и в 2020-ом, они не смогут получить обещанные повышения окладов, поскольку Кабмин Шмыгаля перенес их на 2022 год", – сказал парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что если не профинансировать отрасль в полном объеме, не поднять зарплату учителям, не выделить деньги на переоснащение школ, что особо актуально в период эпидемии, то Украина превратится в отсталый хутор.

"ОПЗЖ выступает за прекращение так называемой оптимизации учебных заведений, за доступность образования для всех без исключения учащихся. Особенно важно обеспечить полноценное финансирование образования в период эпидемии. Направить деньги на разработку программ дистанционного обучения, информатизации школ, обеспечение техникой педагогов. Важно, чтобы в случае необходимости учителя могли организовать дистанционное обучение детей, а не платили за все из своих скудных семейных бюджетов. Мы зарегистрировали законопроекты о повышении социальной защиты педагогов, их надо проголосовать. Власти пора, наконец, понять, что отношение государства к учителям, к образованию наших детей – это вопрос нацбезопасности Украины, будущего нашей страны", – резюмировал Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.