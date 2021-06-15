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Бойко: Только мир и нейтралитет станут залогом успешного будущего Украины

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нейтралитет, укрепление своей страны, укрепление наших государственных институтов, армии – это наш путь, который у нас впереди, по которому мы должны идти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам заявления украинской власти о перспективах членства Украины в НАТО, передает пресс-служба политсилы.

"Абсолютно понятно было, что в НАТО нас никто не примет. Это было ясно по тем сигналам, которые мы получали еще до саммита. И это то, на чем еще снова акцентировали внимание: что очень много внутренних проблем, связанных и с коррупцией, и со слабостью государственных институтов, и неготовностью страны в целом, и расколом, который вызовет вопрос принятия в НАТО, в украинском обществе", – сказал оппозиционный политик.

Сопредседатель партии подчеркнул, что ОП-ЗЖ абсолютно четко понимает, что нейтралитет, укрепление государственности и мир – это путь к развитию Украины.

"Главное сейчас – это достижение мира на востоке страны. На решении этого вопроса должны быть сконцентрированы все усилия власти. Я очень надеюсь, что в рамках саммита Президентов РФ и США в Женеве будет принято решение о восстановлении специального двустороннего формата консультаций по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Такой формат существовал ранее. В частности, в рамках переговоров Волкер-Сурков было проделано много работы, была заинтересованность в результате. Я надеюсь, что, учтя прошлые ошибки, такой формат будет восстановлен и это приблизит мир в Украине. Это то, за что выступает наша партия, это то, чего хотят люди", – подчеркнул Юрий Бойко.

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