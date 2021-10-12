Бойко: То, что Медведчук обеспечил снабжение углем страны, когда она в нем нуждалась, это не преступление, это нормальное обеспечение жизнедеятельности страны

Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

То, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обеспечил снабжение углем страны, когда она в нем нуждалась, это не преступление, это нормальное обеспечение жизнедеятельности страны. Об это заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"…и снабжение углем страны в тот период, когда она в нем нуждалась, это не преступление, это нормальное обеспечение жизнедеятельности страны, что он старался сделать в тот сложный период", – прокомментировал Бойко новые обвинения Медведчуку.

Депутат подчеркнул, что нынешняя власть ничего не выполнила из своих предвыборных обещаний.

"Да потому что не получается ничего сделать из того, что обещали. Все, что обещали – мир на Донбассе - нет мира, обещали борьбу с бедностью - повышаются цены, обещали снизить тарифы - только повышают их. Полная безответственность, полная нераспорядительность, и вот теперь, чтобы заткнуть рот всем, кто начинает критиковать, устроят подобное судилище, с открытым давлением, с нарушением всех норм, с объявлением, что надо явиться в суд, за час до самого суда. Это вообще такого не помню в истории Украины", – сказал Бойко.

Он также считает, что европейские политики адекватно оценивают всю ситуацию и судовой процесс над лидером оппозиции.

"Здравые европейские политики - они адекватно оценивают ситуацию. Они уже поняли, что стабильности не будет в стране, они уже поняли, что Минские соглашения выполняться не будет, я имею в виду членов стран, которые создавали "нормандский формат", и я думаю, что наступило отрезвление от сегодняшней власти, и уже достаточно давно", – добавил Бойко.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.