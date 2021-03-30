Бойко: Повестка Рады абсолютно пустая – мы в этом фарсе принимать участия не будем

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

ОПЗЖ не будет принимать участие в сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады. Оппозиционеры требуют принять законы, которые защитят людей – это, прежде всего, снижение тарифов, поддержка людей и бизнеса, увеличение финансирования на медицину. Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам, передает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что в то время, когда страна и люди ждут помощи, парламент собирается по абсолютно пустяковым вопросам.

"Каждый день новая область Украины входит в красную зону, количество заболевших растет. Люди и бизнес ждут от правительства и парламента помощи. Именно поэтому фракция ОПЗЖ поддержала проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы ставили подписи для созыва внеочередного заседания, чтобы рассмотреть на нем снижение тарифов. Вместо этого парламент по требованию Офиса президента разбирается, кто разрисовал стены, и решает, какую госсобственность продавать в пандемию", – сказал народный депутат.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что парламент продолжает жить в параллельной реальности, в отрыве от страны.

"Недопустимо загонять людей по домам на локдаун и в это время собирать парламент с пустой повесткой дня. И даже выделение мизерных 8 тысяч гривен помощи хотят переложить на местные бюджеты, у которых и так нет денег. Хватит издеваться над людьми. Мы будем добиваться пересмотра бюджета, выделения средств на помощь медицине, людям, предприятиям, выдачи льготных кредитов и т.д. Над этими вопросами, а не хотелками Офиса президента, наша фракция готова работать", – резюмировал Юрий Бойко.