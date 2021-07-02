Бойко: ОПЗЖ оспорит закон о коренных народах в Конституционном суде

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Принятый парламентом закон "О коренных народах Украины" нарушает права граждан и делит их на сорта. Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" будут добиваться его отмены в Конституционном суде. Об этом Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в пятницу, 2 июля, передает пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что данный закон разделяет украинское общество. "В прикладном плане это абсолютно пустой закон, но при этом он сеет раскол в обществе. Русские, венгры, румыны и другие национальности, которые родились и живут в Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, подобные вещи уничтожают международный имидж Украины. "А нынешняя власть дискредитирует себя таки бездумными шагами. Подобные законы уже стали ее визитной карточкой", – отметил политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что закон "О коренных народах Украины" будет оспорен в Конституционном суде. "Естественно, мы обратимся в Конституционный суд, поскольку данный закон нарушает права граждан. Фракция ОПЗЖ будет добиваться его отмены", – подчеркнул Юрий Бойко.

Он призвал Верховную Раду заняться рассмотрением вопросов, которые действительно волнуют людей. "Почему вносят политический мусор, но при этом в повестке дня парламента нет законов о снижении коммунальных тарифов, законов, которые необходимы для выполнения Минских соглашений, законодательных инициатив по поддержке медицины и борьбе с бедностью? Мы призываем Верховную Раду прекратить заниматься вредительством и перейти к рассмотрению законов, которые реально направлены на улучшение жизни людей", – резюмировал Сопредседатель фракции ОПЗЖ.