Бойко: ОПЗЖ добьется открытия пункта пропуска "Майорск"

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

12 мая сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, народные депутаты Наталья Королевская, Валерий Гнатенко и Юлий Иоффе побывали на КПВВ "Майорск", закрытый с прошлого года. Оппозиционеры намерены приложить все силы, чтобы пункт пропуска начал работу, а люди, живущие у линии разграничения, могли посещать родственников, решать вопросы пенсионных и социальных выплат. Об этом заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Сегодня существует большая проблема. На все 492 км линии разграничения осталось только два пропускных пункта. Это КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", под Мариуполем. Поэтому наша задача заставить наконец минскую группу не обмениваться какими-то заявлениями, а решать острые для жителей Донбасса вопросы. Открыть пункты пропуска и здесь, и еще в нескольких местах. Например, в том же Золотом", - заявил Юрий Бойко.

По словам сопредседателя ОПЗЖ сотни километров, которые вынуждены преодолевать люди, чтобы пересечь линию разграничения, сопряжены для них с огромными трудностями.

"У кого-то болеют родственники, у кого-то бытовые проблемы, кому-то нужно решить вопросы по социальному и пенсионному обеспечению. А попасть сюда, на подконтрольную территорию, невозможно, поскольку пункт пропуска закрыт. Едут в основном пожилые люди и такие путешествия им с каждым месяцем совершать все труднее", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель партии подчеркнул, что ОПЗЖ добьется открытия КПВВ в Майорске, и предпримет все усилия, чтобы реинтеграция Донбасса происходила не на словах, а на деле.

"Мы сделаем все для того, чтобы и этот, и другие пункты были открыты для людей. Наша политическая сила борется за реальную реинтеграцию Донбасса. За выполнение Минских соглашений. Мир нужен жителям Донбасса, мир нужен всем украинцам. И наша задача сделать все, чтобы вернуть мир в нашу страну!" - резюмировал Юрий Бойко.

Справочно: Из-за ограничительных мер только за последний год количество пересечений КПВВ на Донбассе сократилось в 27 раз. КПВВ "Майорск" был одним из наиболее загруженных пунктов пропуска – его пересекали в среднем более 2 миллионов человек в год.