Бойко о деле Медведчука: Я рад, что судьи не поддались на давление и не допустили откровенного беспредела

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Сопредседатель партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал решение Апелляционного суда Киева оставить лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Нардеп заявил, что после суда у него и его коллег остались двойственные ощущения. Поскольку, с одной стороны, он рад, что не возобладало мнение прокуратуры, которая хотела просто отправить Медведчука в тюрьму по надуманному обвинению.

Но с другой стороны, он отметил, что 26 народных депутатов подписали ходатайства о взятии лидера ОПЗЖ на поруки.

"При чем это все люди, обладающие достаточным жизненным опытом, уважающие закон. И мы гарантировали, что наш коллега, Виктор Медведчук, будет ходить на допросы, участвовать в работе следствия. Мы хотели этого, чтобы у него была свобода, чтобы он мог работать политически. Конечно, мы создадим все условия, что никакого ущемления не будет его, и он будет полноценным игроком на политической арене. Но мы хотели, чтобы это было более цивилизованно и нам оказали доверие. Этого не случилось", - сказал Бойко.

В то же время он добавил: "Я выскажу свое мнение, я очень рад, что сегодня судьи не поддались на давление и не сделали откровенный беспредел, который планировался, отправив нашего коллегу в тюрьму. Вот это, безусловно, позитив, и вот это вселяет надежду на будущее".

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Апелляционном суде Киева состоялось рассмотрение апелляции на меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. По его итогам суд отказался изменить меру пресечения политику. Как известно, 13 мая Печерский райсуд Киева отправил его под домашний арест до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.