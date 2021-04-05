Бойко: Главный антикризисный рецепт – отправить на "локдаун" некомпетентную и безответственную власть

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Украина попала в замкнутый круг вызовов и проблем, из которого очень сложно выбраться. Провалена вакцинация, переполнены больницы, не хватает койко-мест и медиков. Чтобы остановить "эпидемию безответственности", поразившую власть, нужно сменить правительство и пересмотреть Государственный бюджет. Об этом Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам, передает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что в национальной экономике очередная кризисная ситуация. "Два первых месяца с начала года отмечены падением промышленного производства и сельского хозяйства. Сокращается объём перевозок. Почти на 13% упали объемы строительства, хотя власть продолжает твердить об успехах "Большого строительства". Из-за "локдаунов" миллионы людей опять сидят без работы и думают только о том, как выжить и чем оплачивать заоблачные тарифы. И это ставит под большой вопрос все радужные прогнозы правительства о росте экономики на более чем 4,5%", – сказал оппозиционный политик.

По его словам, целый год потерян в бесполезной говорильне и отчётах о мнимых успехах власти. "В пустоту оказались потрачены десятки миллиардов гривен из бюджетного фонда борьбы с COVID-19. И власть отказывается отчитаться перед людьми, на что конкретно ушли бюджетные средства и в чьих карманах осели", – отметил народный депутат.

По словам Юрия Бойко, нынешняя власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности. "Это наша главная проблема. У правительства второй год нет внятной программы действий. Планы и прогнозы, сверстанные Кабмином, та же программа вакцинации, проваливаются уже на начальных этапах. Затевая реформы, чиновники даже не представляют, что они получат в итоге. Медреформа разрушает медицину. Из-за образовательной реформы закрываются школы и увольняются учителя. Но власть придумывает и продавливает всё новые "идеи", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Единственный шанс остановить эту "эпидемию безответственности", считает Юрий Бойко, – это отправить на локдаун нынешнюю власть.

"Сменить правительство и пересмотреть Государственный бюджет. Срезать расходы на силовиков и чиновников, остановить разрушительные реформы, а вместо непрофильных затрат направить деньги на помощь экономике, предпринимателям и громадам. Снизить тарифы и помочь украинским семьям. Такой антикризисный рецепт сегодня предлагает ОПЗЖ", – резюмировал Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.