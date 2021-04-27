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Бойко: Единственный путь к миру и единству страны – прямые переговоры со всеми сторонами конфликта на Донбассе

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Для восстановления мира на востоке страны, возвращения территорий и людей нужно перейти к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта. Об этом Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, 27 апреля, передает пресс-служба политсилы.

Он акцентировал, что восстановление перемирия на Донбассе – одна из ключевых задач на сегодня.

"Мы все должны сделать выводы из того колоссального напряжения, которое было в стране последние три недели после обострения ситуации на востоке. Восстановление перемирия – это наиболее важная задача сегодня как база для дальнейшего политического процесса завершения конфликта. И чтобы этого достичь, нужно проводить переговоры", – сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что переговоры должны проходить со всеми сторонами конфликта.

"Наша позиция не изменилась – переговоры должны проходить со всеми участниками этого конфликта, включая представителей временно неподконтрольных территорий, так как они тоже являются подписантами Минских соглашений. У нас есть политическая воля это сделать. Если власть не хочет этого делать, то мы готовы к этим переговорам ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

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