Бойко: Долги перед медиками – это "красная карточка" правительству

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Кабмину, который допустил 50-миллионную задолженность перед медиками в разгар эпидемии, нельзя больше доверять управление страной. Об этом заявил журналистам Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Недавно появились последние данные задолженности по зарплатам, которая растет в течение всего 2021 года. На данный момент это гигантская сумма в 3,4 млрд гривен, которые украинцы должны были получить, но до сих пор не получили. В основном речь идет о долгах перед работниками промышленности. Их игнорировала прошлая власть, нынешняя тоже "по наследству" этой проблемой не интересуется. Но особый цинизм – это то, что больше 50 миллионов государство задолжало медикам. В разгар эпидемии, когда все усилия власти должны быть направлены на сохранение кадров в здравоохранении, правительство уничтожает медицину собственными руками", – заявил Юрий Бойко.

Политик убежден, что подобная практика руководства страной недопустима в принципе и, особенно, в период эпидемии коронавируса, умноженной на экономический кризис.

"Это не просто бездарная, это – преступная политика, которую необходимо прекратить. "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что нынешний Кабмин провалил всё, что мог: борьбу с эпидемией, вакцинацию, все экономические программы. Очевидно, что они не способны спасти страну и потому должны уйти. Мы требуем отставки этого правительства, пока оно не разрушило до основания то, что еще осталось в Украине", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".