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Боррель назвал главные условия для вступления Украины в Евросоюз

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления нашей страны

Украина все ближе к вступлению в Европейский союз. Реформирование является лучшим инструментом для ускорения этого процесса. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью "Радио Свобода".

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации", - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели", - добавил Боррель.

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Напомним, ранее мы писали, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, не примут решение о создание Европейской военной учебной миссии. Для этого нужно провести более существенный анализ. 

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