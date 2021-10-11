Боррель назвал главные условия для вступления Украины в Евросоюз

Реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления нашей страны

Украина все ближе к вступлению в Европейский союз. Реформирование является лучшим инструментом для ускорения этого процесса. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью "Радио Свобода".

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации", - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, реформирование и сближение с союзом являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели", - добавил Боррель.

Напомним, ранее мы писали, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, не примут решение о создание Европейской военной учебной миссии. Для этого нужно провести более существенный анализ.