home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Боррель: На саммите Украина-ЕС не примут решение о создании военной миссии

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, не примут решение о создании Европейской военной учебной миссии. Для этого нужно провести более существенный анализ. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью "Радио Свобода". 

Он подтвердил, что Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования.

"Мы создали миссию по выявлению фактов, чтобы оценить потребности в этой области", - подчеркнул Боррель.

Он также добавил, что дискуссии по поводу этого вопроса продолжаются. Однако для принятия решения нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее подходящий и эффективный подход в этом направлении.

"Мы не примем решения по этому (вопросу - ред.) во время саммита", - заключил европейский дипломат.

Новости по теме: В Украине может появиться военная миссия ЕС: Для чего она нужна и чем будет заниматься

Напомним, ранее мы писали, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, будут подписаны три соглашения.

В частности, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("Открытое небо"), о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и программе "Креативная Европа".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В результате обстрела НВФ на Донбассе получил ранение украинский военный Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены На полигоне в зоне ООС погиб военный: Названо имя Сутки на Донбассе: НВФ пять раз нарушили режим прекращения огня

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект