Боррель: На саммите Украина-ЕС не примут решение о создании военной миссии

Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, не примут решение о создании Европейской военной учебной миссии. Для этого нужно провести более существенный анализ. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью "Радио Свобода".

Он подтвердил, что Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования.

"Мы создали миссию по выявлению фактов, чтобы оценить потребности в этой области", - подчеркнул Боррель.

Он также добавил, что дискуссии по поводу этого вопроса продолжаются. Однако для принятия решения нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее подходящий и эффективный подход в этом направлении.

"Мы не примем решения по этому (вопросу - ред.) во время саммита", - заключил европейский дипломат.

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Напомним, ранее мы писали, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, будут подписаны три соглашения.

В частности, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("Открытое небо"), о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe и программе "Креативная Европа".