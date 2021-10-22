Большинство украинцев знают о причастности президента Зеленского к созданию минимум 10 офшорных компаний, - соцопрос

Фото из открытых источников

Большинство украинцев знают о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в частности, нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир, причастны к созданию офшоров, которые принимали участие в теневых операциях по минимизации налогов и отмыванию денег (так называемые документы Pandora Papers). Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 20 октября 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США).

Так, 65,2% опрошенных заявили, что знают о причастности президента Украины Владимира Зеленского к созданию сети из минимум 10-и офшорных компаний, из-за которых украинский госбюджет недополучил значительные налоговые отчисления от деятельности "Квартала 95" и других компаний.

Фото из открытых источников

При этом 38,6% респондентов подчеркнули, что знают о причастности к созданию офшорных компаний лиц из ближайшего окружения Зеленского, в частности, главы СБУ Ивана Баканова и первого помощника президента Сергея Шефира.

Фото из открытых источников

Чуть меньше половины опрошенных - 40,7% заявили, что знают, что ближайшее окружение Зеленского, используя офшорные компании, приобретало квартиры в центре Лондона. В частности, Сергей Шефир – две квартиры за 2,28 миллиона и 3,5 миллиона долларов соответственно, Андрей Яковлев – квартиру за 2,3 миллиона долларов.

Фото из открытых источников

Также 62,1% респондентов ответили утвердительно на вопрос относительно того, могут ли офшорные компании, созданные при участии Владимира Зеленского, быть причастными к выведению 41 миллиона долларов из "Приватбанка".

Фото из открытых источников

Стоит отметить, что 63,7% опрошенных подчеркнули, что будут внимательно следить за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, к созданию которых причастен президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение (Иван Баканов и Сергей Шефир).

Фото из открытых источников

Опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 20 октября 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Всего опрошено 3,006 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.