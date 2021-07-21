Большинство украинцев уверены, что Виктор Медведчук должен быть полностью оправдан, а его преследование - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем в стране, - опрос

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

57,5% украинцев считают, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук - невиновен, и должен быть оправдан, и полностью восстановлен в своих правах. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 19 июля 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC.

При этом 59,8% респондентов заявили, что внимательно следят за делом Виктора Медведчука в течение последних недель.

33,8% опрошенных считают, что решение суда о мере пресечения для оппозиционного политика в виде домашнего ареста - несправедливо, и мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. А 32,4% - уверены, что Медведчука должны были отпустить прямо из зала суда.

При этом 54,2% респондентов считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 33,7% - заявили, что суд закончится оправдательным приговором.

64,5% опрошенных уверены, что преследование Медведчука - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем. При этом 67,1% респондентов выразили уверенность, что преследование оппозиции приведет к росту рейтингов "Оппозиционной платформы - За жизнь".

ГО "Институт социологии гражданского общества" провел социологический опрос в период с 15 по 19 июля 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC.

Всего было опрошено 3000 респондентов. Метод опроса - телефонное интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.