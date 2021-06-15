Большинство украинцев считают неправильным решение Зеленского отказаться от официальных торжеств по случаю Дня Победы

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Решение президента Украины Владимира Зеленского и украинской власти в целом отказаться от официальных торжеств по поводу празднования Дня Победы 9 мая является неправильным. Так считают 51,3% респондентов, опрошенных в рамках социологического исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 26 мая по 8 июня 2021 года.

При этом 62,2% украинцев заявляют, что День Победы – 9 мая – это большой праздник. Только треть опрошенных считают, что эта дата – обычный выходной.

Стоит отметить, что 58,2% респондентов подчеркнули, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделала больше других политических партий, представленных в парламенте, для празднования Дня Победы 9 мая на высоком уровне.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" c 26 мая по 8 июня 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3004 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента. Стандартные отклонения: 1,1- 1,9%.