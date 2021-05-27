Большинство украинцев считают, что власть не справляется с процессом вакцинации населения, - опрос

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

По результатам опроса Агентства стратегического планирования и коммуникаций совместно с американской компанией International Institute for Eastern European Studies (USA), проведенного в период с 22 по 26 мая, большинство украинцев считает, что власть не справляется с процессом вакцинации населения от COVID-19.

В ходе опроса украинцы ответили на вопрос о том, справилась ли украинская власть с вакцинацией населения от COVID-19 или же провалила этот процесс.

Так, 75,5% опрошенных считают, что власть не справляется с вакцинацией населения. 13,7% затруднились с ответом, 10,8% опрошенных украинцев считают, что власть справляется с вакцинацией населения.

Относительно причин, по которым процесс вакцинации в Украине можно назвать "проваленным", украинцы отметили следующее: 70,9% опрошенных назвали субъективные причины - непрофессионализм украинской власти, влияние политики на выбор вакцины. 14,7% считают, что причины объективны - большая очередь на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров. 14,4% с ответом затруднились.

В ходе исследования опрошено 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория - население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.