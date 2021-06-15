Большинство украинцев считает, что для достижения мира на Донбассе Зеленский должен встретиться с руководством ОРДЛО, - опрос

Владимир Зеленский во время визита на передовую AP

50,2% украинцев считают, что для мирного урегулирования, т.е. для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса, президент Владимир Зеленский обязан встретиться с руководством ОРДЛО. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 26 мая по 8 июня 2021 года.

Противоположного мнения придерживается 41,5% респондентов.

При этом 66,8% опрошенных считают, что для мирного урегулирования (т.е. для восстановления мира в Украине, возвращения Донбасса и налаживания добрососедских отношений с РФ) Владимир Зеленский должен провести личную встречу с Владимиром Путиным.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" c 26 мая по 8 июня 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3004 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента. Стандартные отклонения: 1,1- 1,9%.

Напомним, ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, презентовал в Страсбурге в Европарламенте мирный план для реализации Минских соглашений, который был принят на съезде партии. Также мирный план обсуждался с депутатами Бундестага, Сената Франции, Государственной Думы РФ в рамках "Парламентского измерения "нормандского формата", целью которого является возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

"Но самое главное – этот план согласовывался с Донецком, Луганском и Москвой, что делает его реальным как путь к миру", - отметил политик.