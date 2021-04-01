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Больше половины украинцев не доверяют Зеленскому, - опрос

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Доверяет Зеленскому лишь 46% украинцев

На сегодня 51% украинцев не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила социологическая группа "Рейтинг".

Доверяет Зеленскому лишь 46% украинцев.

Напомним, 17 марта сообщалось, что в Украине среди государственных и общественных институтов чаще всего выражают доверие Вооруженным силам (70%), волонтерским организациям (65%) и церкви (64%).

Недоверие чаще всего выражают российским СМИ (82% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (80%), судам (судебной системе в целом) (79%), Верховной Раде Украины (77,5%), правительству Украины (76%), Высшему антикоррупционному суду (73%), политическим партиям (71%), прокуратуре (71%), коммерческим банкам (70%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (70%).

Через месяц будет два года с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Его избрали с рекордной поддержкой в 73,22% голосов избирателей. С того времени рейтинг доверия Зеленского падает. В последнее время этому способствует ситуация вокруг заболеваемости коронавирусом, провал кампании по вакцинации, введение локдаунов и, как следствие, падения уровня жизни граждан, введение санкций против граждан Украины и тяжелая ситуация на Донбассе. 

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