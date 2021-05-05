Больше половины украинцев назвали необходимой личную встречу Зеленского с представителями ОРДЛО для достижения мира на Донбассе, - опрос

Владимир Зеленский во время визита на передовую AP

Больше половины украинцев поддерживают идею проведения личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года, передает NewsOne.

В частности, за проведение такой встречи высказались 52,9% респондентов. По их мнению, это послужит возвращению Донбасса и восстановлению мира. При этом 25,9% опрошенных выступают против таких переговоров, а 21,2% вообще затрудняются с ответом на данный вопрос.

NewsOne

Социологическое исследование проводилось компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 29 апреля по 4 мая 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера, на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие более 3 000 респондентов в возрасте 18+ со всех областей Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,8%.