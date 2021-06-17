Больше никаких бумаг: ВРУ приняла за основу законопроект о режиме paperless

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Документ поддержали 325 депутатов

На заседании 17 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг". Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно сообщению, целью законопроекта является законодательное определение правовых основ реализации прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц в сфере предоставления электронных публичных услуг, а также особенностей их предоставления.

Как отмечается, проект закона предусматривает:

цифровизацию всех публичных услуг;

если закон для получения услуги требует представления документов и/или информации, содержащейся в национальных электронных информационных ресурсах, такие документы/информация не подаются, а предоставитель услуги самостоятельно получает такую информацию;

что могут существовать случаи, в которых субъект предоставления услуги не может предоставлять электронные публичные услуги; перечень таких случаев утверждает Кабинет Министров Украины.

Также документ предлагает ввести новые термины, такие как "электронная публичная услуга", "автоматический режим предоставления публичной электронной услуги", "комплексная электронная публичная услуга", "система электронного взаимодействия электронных ресурсов", "публичная услуга", других терминов, связанных с предоставлением (получением) электронных публичных услуг, а также устанавливаются особенности их предоставления.

Кроме этого, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об административных услугах", необходимые для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением публичных услуг в электронной форме.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о увеличении финансирования судов на 742 миллиона гривен.