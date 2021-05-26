Более половины украинцев считают Медведчука невиновным и уверены, что суд приведет к увеличению рейтинга политика и партии ОПЗЖ, - западные социологи

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Уголовное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука – это попытка власти отвлечь внимание людей от реальных проблем. Так считают 68,2% украинцев, опрошенных в рамках социологического исследования, проведенным 17-20 мая 2021 года международным исследовательским центром "BURI-Украина" (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Более половины опрошенных – 52,3% внимательно следит за судебным процессом. При этом 43,7% респондентов считают более убедительной сторону защиты Виктора Медведчука, в то время как прокуратура убедила только 7,2% опрошенных.

37,1% украинцев уверены, что Виктора Медведчука должны были отпустить в зале суда, а 64,4% респондентов считают, что суд завершится оправдательным приговором. 49,7% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах.

54,7% опрошенных уверены, что данные события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром "BURI-Украина" (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 17-20 мая 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,024 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.

Напомним, 13 мая, в 13:00 состоялось заседание Печерского райсуда, где рассматривалось дело председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы – Ирины Венедиктовой в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – подчеркнул оппозиционный политик.