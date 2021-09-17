Более 70-ти украинцев, которые были незаконно лишенны свободы в РФ, получат по 100 тыс. гривен, – МинВОТ

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Еще 66 украинцев, ранее освобожденных, также получат единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. гривен

Более 70-ти граждан Украины, которые были незаконно лишенные свободы Россией, получат по 100 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту, на своем заседании 16 сентября 2021 года приняла соответствующие решения относительно 72-х украинских граждан", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет об украинцах, которые, начиная с 2014 года, были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются.

"Шесть семей, незаконно заключенных оккупационной администрацией РФ и/или органами власти РФ, украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. гривен каждый.

Кроме этого, еще 66 украинцев, ранее освобожденных, признанные Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. гривен каждый", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Российской Федерации и на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях удерживаются 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин.