Более 6 тысяч неравнодушных вышли под стены Рады на митинг против давления на оппозицию и издевательства над инакомыслящими

Более 6000 неравнодушных со всех уголков Украины вышли под стены Верховной Рады на митинг против давления на оппозицию и издевательства над инакомыслящими. На акции выступили народные депутаты, депутаты городских советов и представители региональных организаций ОПЗЖ. Политики недовольны репрессиями и диктатурой, которые Зеленский устраивает вместо обещанных им "завершения эпохи бедности" и прекращения войны.

"Тарифы заоблачные, жить не за что, арестовывают лидеров партий. Я был уверен, что его освободят. Потому что ни одного аргумента нет. И опять то же самое: запрещают газеты, ТВ – все. Нам можно что? Пахать и умирать! А жить нам нельзя! Любой, кто приезжает сюда, вступает в наблюдательный совет, из Польши, из Америки – зарплата миллион. Каждое предприятие, государственное, крупное, которым руководили наблюдательные советы, уничтожено и работает с убытками", – отметил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Обещали, что будут бороться с бедностью, обещали, что уменьшат коммунальные тарифы, обещали, что в стране будет демократия. Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что в стране продолжается война. Нет ни одной политической воли у правящей власти для того, чтобы идти политическим путем урегулирования конфликта. Что мы видим наоборот? Мы видим политические репрессии, и сегодня наш коллега, народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом. Мы видим закрытие телеканалов и других информационных СМИ, которые говорят правду", – добавил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Но главным требованием митингующих было возвращение справедливого и честного правосудия в Украине. Уверены, что сейчас Фемида выполняет указания, которые поступают именно из Офиса президента. Ведь как иначе объяснить судилище над председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, которого уже более полгода держат под домашним арестом, не имея никаких доказательств.

"Я был на каждом судебном заседании по Виктору Владимировичу, и я слышал доводы прокуроров. Они абсурдные. Нет ни одного доказательства. Но тем не менее судью это не останавливает. Он выносит необходимые для них решения. В нашей стране процветает телефонное право", – подчеркнул руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

"Мы сплотились возле одной знаменательной, как все сегодня уж поняли, сильной личности, которую мы всегда считали своим лидером. Но сегодня власть из этого человека сделала лидера оппозиции! Лидера здравого смысла! Виктор Владимирович Медведчук. Тот, кто не сломался, тот, кто готов дальше противостоять и бороться", – сказал нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

Наверно, личная обида Зеленского на критику со стороны оппозиционных политиков заставила президента закрывать рот инакомыслящим и недовольным политикой государственников. Но гарант забыл не только свои обещания, но и то, что большинство ныне неугодных власти еще 2 года назад помогли ему стать президентом.

"Чего мы удивляемся, что закрывают каналы, что пытаются посадить в тюрьму нашего лидера Виктора Медведчука, если они собственного вчерашнего коллегу готовы избить, чтобы он не говорил правду о том, что Зеленский, Ермак – хапуги и негодяи! Вот цена демократичности и свободы слова в их собственной фракции. Ведь кто у нас президент? Актеришка, который привык, что его все любят, что с его шуток смеются. А теперь над ним смеются!" – сказал нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

"Зеленский стал на путь диктатуры и авторитаризма. Помните, как в мае мы с вами вместе отмечали 9 Мая – День победы ВОВ. Власти это не понравилось. И после празднования Дня победы власти начали преследование членов ОПЗЖ и устроили политическую расправу, политическое судилище над Виктором Медведчуком", – сказал нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Загородний.

"Понимая, что альтернативная точка зрения есть у Виктора Владимировича, Зеленский, если бы был умный, то он бы опирался на его позицию, а не закрывал каналы, а не уничтожал оппозицию", – добавил член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

Из-за постоянных притеснений инакомыслящих Зеленский превращается в диктатора, говорят политики. Потому что в свободной стране, которая имеет свободу слова и мысли, лидер крупнейшей оппозиционной силы мог бы выполнять свои обязательства народного депутата. В то время как гарант руками судей фактически запретил народному депутату Виктору Медведчуку представлять свой электорат в Верховной Раде.

Депутаты "Оппозиционной платформы – За жизнь" берут пример со своего лидера Виктора Медведчука и продолжают борьбу. Говорят, сейчас чувствуют свою силу, как никогда. Уверены, победить "зеленую" диктатуру возможно только всем вместе.

"Сегодня мы видим, как мы строим кирпичик к победе. А то, что они там рассказывают всякие сказки, возбуждают дела – потом отольются кошке мышиные слезы. Поэтому мы идем уверенно, бодро и считаем, что мы победим", – констатировал Вадим Рабинович.