Бодров: Зеленский не подписывает закон о военных преступлениях, потому что он будет касаться тех, кто убивал на Донбассе и сейчас находится в Украине

Ukranews

Авторы закона №2689 о военных преступниках, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, боятся последствий действия документа, поэтому президент Владимир Зеленский затягивает его подписание.

Об этом заявил политтехнолог Андрей Бодров в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт считает, что авторы и инициаторы закона после принятия его Верховной Радой поняли о последствиях и решили оттянуть процесс его подписания.

"Вдруг люди обнаружили, что принцип универсальной юрисдикции распространяет на всех, в том числе и на тех, кто совершал пытки, насилие или даже убийства. Эти нормы будут касаться тех, кто сейчас находится в Украине и уже были судимы", - объяснил Бодров.

Политтехнолог напомнил, что после принятия закона наказание за военные преступления увеличится в несколько раза. По его мнению, именно эти опасения являются причиной неподписания документа.

Как сообщалось, 22 ноября Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте.