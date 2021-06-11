Блогер: Удивило больше всего – на "пленках Медведчука" нет ничего, за что можно было привлечь самого Медведчука к ответственности

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Провластные спикеры продолжают рассказывать о "пленках Медведчука", упрекая пятого президента Порошенко. Вот только на "пленках" отсутствуют какие-либо диалоги с людьми, которых мы знаем, включая круг близкого общения. То есть, нет на "пленках" диалога ни с партнерами по "бизнесу", ни с подчиненными, ни с Козаком, ни с Шуфричем, ни с Оксаной Марченко, ни с Путиным. Ни с кем, чей голос можно было бы идентифицировать. Зато нам подсовывают голос Медведчука, а с другой стороны голоса, которые слушатели слышат впервые и которых нет. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет блогер с ником Mason Lemberg.



Он отмечает, также интересно, что на "пленках Медведчука" нет ничего за что можно было привлечь самого Медведчука к ответственности. И его коллег тоже. И это неудивительно, поскольку в том, что нам продемонстрировал Бигус, Медведчук оказался тем еще разговорчивым собеседником. Но ни одной вещи о его "бизнесе", о его политических структурах, о подчиненных, о финансах и финансировании – ничего. Ничего, за что его можно было бы привлечь к ответственности, можно было бы сказать, что все это есть, но нам не показали. Показали только то, что показали, а остальное не успели. На "пленках Медведчука" также нет и Порошенко. То есть, на "пленках" Медведчук рассказывает все время о "Порохе", но никакого разговора, который бы это подтверждал, нету. Разве это не удивительно?



По словам блогера, нет реакции самого Медведчука, и это тоже удивительно, учитывая то, что его якобы слушали, его разговоры. Для такого разговорчивого Медведчука, он должен был что-то сказать, как-то переживать, но ничего нет.