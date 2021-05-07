Блинкен пояснил, что будут делать США в случае нового вторжения России в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен ABC News

Самое главное, что можно сделать, это удостовериться, что этого не произойдет

У России есть возможность в короткие сроки прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям в отношении Украины. Поэтому США очень пристально следят за ситуацией, в частности – за отводом войск от границ. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В США стремятся удостовериться, что предоставляют Украине необходимую помощь для того, чтобы она могла защитить свой суверенитет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Относительно вероятного нового вторжения, самое главное, что можно сделать, это удостовериться, что этого не произойдет, подчеркнул чиновник.

"Удостовериться, что Россия не примет это очень неудачное решение – совершать новый акт агрессии или другое необдуманное действие в отношении Украины. Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил (у границ Украины, – ред.)", – подчеркнул Блинкен.

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Госсекретарь США отметил, что Россия отвела определенную часть сил и тяжелого вооружения от границ с Украиной. Однако немало техники и военных все еще там остаются.

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты Америки тесно сотрудничают по поддержке Украины с главными партнерами в мире, в частности – НАТО и ЕС.

"Мы дали Москве четко понять, что внимательно следим за ситуацией. Если Россия совершит какие-то действия, это не пройдет без последствий. В то же время мы работаем с нашими партнерами в Украине, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое, чтобы защитить Украину, ее территорию и народ", – добавил он.

Напомним, накануне Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Украину.

Во время рабочего визита, 5-6 мая, он встретился с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения российской агрессии.