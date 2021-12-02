home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Бигус извинился за фейк против Ильи Кивы

Денис Бигус
Денис Бигус из открытых источников

Журналист Денис Бигус официально признал, что информация, которая была им обнародована в отношении так называемого золота народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы является фейком. В соответствующем видео Бигус отмечает, что информация о золотых слитках, якобы найденных в доме нардепа, - это его "лажа", сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Бигус заявил, что один из источников в правоохранительных органах скинул фотографии из дома Ильи Кивы во время обыска и в этом общем наборе были и фото с обыска конвертационного центра.

"Мы ошиблись, доверившись источнику", - признался журналист.

Также журналист пообещал, что в ближайшее время они попробуют связаться с каждым медиа, которое распространило эту информацию, с просьбой убрать её.

Отметим, что видео Бигуса о Киве уже исчезло из публичного доступа.

Напомним, 16 ноября у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы прошли обыски. В заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорится, что эти действия власти Зеленского являются продолжением давления, носящего системный характер, и политики силовой расправы над наиболее активными представителями партии ‒ расправы, опирающейся на использование в своих интересах правоохранительных органов.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Пока Зеленский мечтает о переговорах с РФ, но при этом судит Медведчука, Россия занимает жесткую позицию в отношении Украины "Фонтан популизма" забрызгал глаза "слугам" Зеленского: Про обращение президента к Раде Президент Зеленский анонсировал подачу закона в Раду об экономическом паспорте украинца Французские СМИ: Пока COVID-19 убивает рекордное количество людей, Зеленский обвиняет Россию в организации "госпереворота" и продолжает репрессии в отношении Медведчука

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект