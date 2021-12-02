Бигус извинился за фейк против Ильи Кивы

Денис Бигус из открытых источников

Журналист Денис Бигус официально признал, что информация, которая была им обнародована в отношении так называемого золота народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы является фейком. В соответствующем видео Бигус отмечает, что информация о золотых слитках, якобы найденных в доме нардепа, - это его "лажа", сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Бигус заявил, что один из источников в правоохранительных органах скинул фотографии из дома Ильи Кивы во время обыска и в этом общем наборе были и фото с обыска конвертационного центра.

"Мы ошиблись, доверившись источнику", - признался журналист.

Также журналист пообещал, что в ближайшее время они попробуют связаться с каждым медиа, которое распространило эту информацию, с просьбой убрать её.

Отметим, что видео Бигуса о Киве уже исчезло из публичного доступа.

Напомним, 16 ноября у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы прошли обыски. В заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорится, что эти действия власти Зеленского являются продолжением давления, носящего системный характер, и политики силовой расправы над наиболее активными представителями партии ‒ расправы, опирающейся на использование в своих интересах правоохранительных органов.