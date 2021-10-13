Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Главком

Также по его словам, угрозы интеграции Украины не имеют никаких перспектив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму Украине с Европейским Союзом ничего не угрожает. Об этом шла речь во время его брифинга, который транслировался в Facebook.

По его словам, все заявления об угрозах интеграции Украины не имеют никаких перспектив.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (саммит Украина-ЕС - ред.). Никаких публичных или не публичных разговоров о каких-либо угрозах безвиза, о любых провалах политики Европейского союза в Украине", - отметил министр.

Кроме этого, он добавил, что это является убедительным свидетельством того, что фейки отдельных политических сил, или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе, - не имеют перспективы.

"Безвизу Украины и нашей интеграции в ЕС ничего не угрожает", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин объявил, когда украинцам ждать безвиза с Британией и США.

Он уточнил, что нужно принять как данность определенные рамки скоростей и практик, которые являются устоявшимися для этих стран.