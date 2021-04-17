Бездеятельность под прикрытием деятельности!

Фото из открытых источников

На что и как Минреинтеграции потратило средства, выделенные на мероприятия по реинтеграции временно оккупированных территорий и их населения в единое конституционное пространство Украины

Общественные и публичные деятели уже давно утратили доверие к способности некоторых государственных органов власти эффективно реализовывать какие-либо проекты и инициативы относительно реинтеграции временно оккупированных территорий и их населения в единое конституционное пространство Украины, в связи с чем вынуждены лично контролировать направления и эффективность использования средств как государственного бюджета, так и международных организаций.

Общественная организация "Институт развития общества через право" провела колоссальную работу по выявлению фактов нецелевого и неэффективного использования средств, о результатах которой 6 апреля 2021 года на заседании Комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений доложил соучредитель Института, адвокат Виктор Скок, который выступил с коротким докладом о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (в настоящее время – Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины) на мероприятия по реинтеграции временно оккупированных территорий и их населения в единое конституционное пространство Украины, проведенного Счетной палатой в период июня-августа 2019 года.

К сведению главы и членов Комитета доведены факты неэффективного и нецелевого использования средств, выделенных на реализацию субпроектов в рамках гранта Фонда государствообразования и развития мира № TF0А3307 "Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по возобновлению и развитию возможностей", выявленные контрольной группой во время аудита и непосредственно Институтом во время осуществления общественного контроля за эффективностью использования средств в процессе реализации данного проекта.

Ограниченное регламентом время для выступления, к сожалению, не позволило предоставить полный перечень нарушений, допущенных Минреинтеграции, но в связи с наличием представленных в докладе фактов, завершением сроков реализации проекта в декабре 2020 года и необходимостью проверки результатов и эффективности использования средств во время внедрения субпроектов председатель профильного Комитета ВРУ Лубинец Д. В. заверил, что в ближайшее время профильным Комитетом ВРУ будет подготовлено и направлено соответствующее обращение в адрес Счетной палаты с просьбой проведения аудита эффективности использования средств профильным министерством.

Институтом взято на контроль направление профильным Комитетом ВРУ такого обращения в адрес контролирующего органа и принятие Счетной палатой мер по результатам его рассмотрения.

Андрей Бузаров