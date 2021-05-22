Без Венгрии: ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран

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Такой шаг "не ослабит ЕС в глобальном масштабе"

В Евросоюзе рассматривают возможность, чтобы начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27. Это может произойти после серии вето Венгрии по ряду вопросов. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на заявление дипломата ЕС.

"Это замечание последовало за рядом вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам", - пишет издание.

В апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, а 18 мая - отказалась присоединиться к 26 других министров иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.

Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, потому что это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.

На вопрос, как другие страны ЕС относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, который попросил не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.

"Мы последовательно соглашаемся с очень важных международных вопросов с 26 и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления на 26-м шаге, безусловно, есть, но это не желательно", - сказал он.

В то же время он добавил, что такой шаг "не ослабит ЕС в глобальном масштабе".

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна ветировал проект бюджета Европейского Союза на 2021-2027 годы и создание фонда восстановления экономики ЕС после пандемии из-за разногласий по вопросу о миграции с руководством Евросоюза.