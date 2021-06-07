Берлинское аналитическое агентство: Зеленский начал атаку на Медведчука как на своего главного политического оппонента

Виктор Медведчук и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский считает оппозиционного политика Виктора Медведчука своим главным политическим оппонентом, поэтому и начал атаку против него. Об этом говорится в статье Bne Intellinews.

"Пока что главной целью был Виктор Медведчук, лидер украинской оппозиции, близкий друг Владимира Путина. Сейчас он находится под домашним арестом в связи с уголовным делом по обвинению в государственной измене, которое также имеет весьма политическую подоплеку, поскольку Медведчук также является ведущим политическим соперником Зеленского и главой законной оппозиционной партии в Раде", - идет речь в материале.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.