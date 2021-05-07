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Белый дом исправил заявление своего представителя о вступлении Украины в НАТО

Белый дом Фото из открытых источников

Там убрали утвердительный ответ на вопрос, поддерживает ли США вступление Украины в НАТО

Вчера заместитель прессекретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако в официальной стенограмме разговора Жан-Пьер с журналистами, это заявление исправили. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Журналисты во время полета в президентском самолете, который направлялся в Луизиану, спросили представительницу Белого дома, поддерживают ли США вступление Украины в НАТО, на что получили утвердительный ответ: "да".

Однако пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления Карин Жан-Пьер. В то же время в стенограмме осталась вторая часть заявления о том, что двери НАТО должны быть открытыми для желающих.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что опыт вступления стран балтии в ЕС и НАТО дае основания для оптимизма относительно будущего членства Украины в этих альянсах

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