Белорусские СМИ: Отказавшись от скидки на газ, о которой договорился Медведчук, Зеленский обрек Украину на замерзание

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Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от 25% скидки на газ, о которой договорился председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, фактически обрек страну на замерзание нынешней зимой. Об этом пишет белорусское издание "Млын".

Журналисты напоминают, что с начала осени цены на газ на фондовых рынках Европы обновляют исторические максимумы.

"Еще в начале сентября отметка в $700 за тысячу кубометров казалась чем-то невероятным. Но уже 28 сентября цена на газ превысила $1000 — впервые в истории. А в первый день октября и вовсе приблизилась к $1200 за тысячу кубометров. Для сравнения: в это же время в прошлом году газ стоил в 6 (!) раз дешевле", - говорится в публикации.

Поводом для таких скачков цен, по словам журналистов, стала новость, что "Газпром" решил не увеличивать в октябре прокачку голубого топлива через Польшу и Украину. Так, компания выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал — Европа". Из 89 млн кубометров в сутки "Газпром" забронировал только 31,4 млн.

"Что касается Украины, "Газпром" в очередной раз не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через "Незалежную". "Оператор ГТС Украины" предложил транзитные мощности в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию "Сохрановка", однако они остались невостребованными. Как результат, цены на газ резко подскочили вверх, пока до $1200 за тысячу кубометров. Между тем эксперты подчеркивают: этот показатель — еще не предел, стоимость газа продолжит расти", - говорится в статье.

"О наших соседях-украинцах хотелось бы сказать отдельно – "Незалежная" побила рекорд, достигнув исторического максимума в цене за газ: почти $1500 за тысячу кубометров! Кого в этом можно винить? Самих же украинских политиков — помнится, именно они саботировали любые попытки Москвы установить с Киевом взаимовыгодные договоренности. Напомним, председатель Политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук договорился с Россией о скидке на газ при его прямых закупках в 25%. Но Зеленский решил, что "заграница им поможет", и проигнорировал данные договоренности. Что это было: недальновидность или преступление по отношение к своему народу, — сказать однозначно нельзя. Но теперь зимой вместо $175 за тысячу кубометров газа "Незалежная, самостийная" будет платить $1447 за тысячу кубометров. А может, и больше", - пишут журналисты.

При этом авторы публикации отмечают, что Зеленский, в отличие от собственного народа, вряд ли будет замерзать зимой.

"Зеленский, ладно, он точно не замерзнет – а что будет с народом? Совсем скоро, как только ударят первые настоящие морозы, украинцы почувствуют, во сколько им обойдется недальновидная политика Зеленского. Почувствуют, когда придут счета за отопление. Когда водоканалы повысят стоимость горячей воды. Когда взлетят цены на товары, для производства которых нужен газ. Жалко, в первую очередь, пенсионеров: переживут ли они эту зиму, смогут ли оплачивать неподъемные платежи? Работающие украинцы, как и европейцы, вынуждены будут выбирать — еда или тепло. Ведь ни на что другое денег уже не останется. Зато пан Зе сможет с гордостью всем рассказывать, что он выполнил один из пунктов своей предвыборной программы — победил бедность. О том, что на смену бедности пришла тотальная нищета, Зеленский, разумеется, скромно умолчит", - резюмируют журналисты.