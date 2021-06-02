Беларусь "рекомендовала" иностранным компаниям не летать над Украиной

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Беларусь также обратится к ИКАО из-за запрета и ограничения других стран использовать их воздушное пространство

Авиационные власти Беларуси "рекомендовали" иностранным авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов. Соответствующее заявление разместила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь.

Согласно сообщению, белорусская сторона заявляет, что решение Украины о закрытии воздушного пространства нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года.

Кроме этого, в Беларуси усомнились в способности Украины достаточно обеспечить безопасность полетов с учетом того, что в 2001 году в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины был сбит самолет авиакомпании "Сибирь", а также сбитии самолета авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году.

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"В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", - заявили в департаменте авиации.

Как отмечается, Беларусь также планирует обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства для белорусских авиаперевозчиков.

Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Также ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси среди них – французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

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С 29 мая Украина запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Также решили закрыть свое пространство для белорусских самолетов Польша и Эстония.