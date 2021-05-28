Беларусь направила ноты протеста восьми странам из-за заявления в ООН по Ryanair

Украинская правда

Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии

Официальный Минск направил ноту протеста восьми странам, выступившим с заявлением о принудительной посадке рейса Ryanair и задержании оппозиционера Романа Протасевича. Об этом агентству РИА заявил глава Постоянного представительства Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Нота направлена Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии. Причина-заявление этих стран в Совете Безопасности ООН, в котором утверждается, что рейс Ryanair был принудительно посажен по вымышленным причинам. Кроме того, авторы документа призывают освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

"В адрес всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование каких-либо мнений и оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения [права] суверенного государства-члена ООН", — заявил Рыбаков.

Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Также ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси среди них – французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Накануне польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков.

А сегодня Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил саборону белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.