Глава бюро экономической безопасности рассказал, когда заработает новый орган

Вадим Мельник Экономическая правда

Власти все еще ориентируются на 25 сентября

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник рассказал, что вновь созданный орган не успеют запустить в ранее запланированные сроки. Об этом он сообщил в интервью для "Суспільного".

Изначально заявлялось, что новосозданное Бюро заработает уже 25 сентября, но, как пояснил Мельник, период летних отпусков повлиял на этот процесс.

"Мы не успеваем... Так случилось, что оно немножко затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ДФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев, которые были даны для начала работы БЭБ... Они по разным объективным причинам затянулись", – сказал глава Бюро.

Мельник отметил, что власть все еще ориентируется на 25 сентября, но скорее всего БЭБ заработает чуть позже.

"Где-то конец месяца – начало октября. Понимаете, начало работы органа – это постановление Кабинета министров о запуске Бюро экономической безопасности, запуск его работы. Для того чтобы ходатайствовать перед премьер-министром, что "выдайте, пожалуйста, такое постановление" – мне нужно доложить, что сделано", – пояснил чиновник.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о конкурсной комиссии на должность директора Бюро экономической безопасности. В ее состав будут входить три должностных лица.