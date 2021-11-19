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Байден впервые временно передаст свои полномочия вице-президенту

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Он будет проходить процедуру колоноскопии

Президент США Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис во время проведения медосмотра. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Как это было в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст свои полномочия вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - заявила Псаки.

Она добавила, что Харрис будет работать все это время в Белом доме.

Отмечается, что Байден прибыл в госпиталь в городе Бетесда (штат Мэриленд), где ему будут делать колоноскопию.

79-летний Джо Байден принес присягу президента США 20 января этого года. 20 ноября ему исполняется 80 лет.

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Ранее сообщалось, что в Ватикане президент США Джо Байден представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как "муж Джилл".

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