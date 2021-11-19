Байден впервые временно передаст свои полномочия вице-президенту

Он будет проходить процедуру колоноскопии

"Как это было в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002-м и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в Конституции США, президент Байден передаст свои полномочия вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом", - заявила Псаки.

Она добавила, что Харрис будет работать все это время в Белом доме.

Отмечается, что Байден прибыл в госпиталь в городе Бетесда (штат Мэриленд), где ему будут делать колоноскопию.

79-летний Джо Байден принес присягу президента США 20 января этого года. 20 ноября ему исполняется 80 лет.

Ранее сообщалось, что в Ватикане президент США Джо Байден представился одному из сотрудников префектуры Папского дома как "муж Джилл".