Байден созывает виртуальный саммит за демократию

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Саммит должен затронуть темы авторитаризма, борьбы с коррупцией и прав человека

Президент США Джо Байден 9-10 декабря созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран мира. Об этом говорится в соответствующей заявлении для прессы.

В ней, в частности, президент отметил, что саммит за демократию "будет способствовать активизации обязательств и инициатив по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и поощрение уважения к правам человека".

В следующем году, "после консультаций, координации и действий", Байден предлагает собраться на "очный саммит" для демонстрации прогресса, достигнутого в выполнении взятых на себя обязательств.

Оба саммита предусматривают участие глав государств, представителей гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора. Мировым лидерам, по словам Байдена, будет предоставлена "возможность выслушать друг друга и своих граждан, поделиться успехами, стимулировать международное сотрудничество и честно поговорить о проблемах, которые стоят перед демократией, чтобы коллективно укрепить фундамент для демократического обновления".

Байден также отметил, что в настоящее время США сплотили весь мир для противостояния нарушениям прав человека, для разрешения климатического кризиса и борьбы с глобальной пандемией, в том числе и путем передачи сотен миллионов доз вакцин другим странам.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане будет завершена 31 августа.