Байден сказал Зеленскому, что США поддерживают желание Украины вступить в НАТО, - Кулеба

Владимир Зеленский и Джо Байден AP

В то же время, во время переговоров о конкретных сроках вступления речь не шла

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО, однако о конкретных сроках относительно членства речь не шла. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

"Президенты действительно уделили значительное внимание вопросу членства Украины в НАТО. Американский лидер повторил позицию, заявленную членами Альянса в брюссельском коммюнике июньского саммита НАТО. Соединенные Штаты поддерживают евроатлантические стремления Украины. Однако о конкретных сроках речь не шла", - отметил глава МИД.

По его словам, Украина осознает роль Штатов в НАТО, а потому рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины.

"Наше государство достигло значительного прогресса в необходимых реформах. Американская сторона положительно отметила принятие новой стратегии оборонной промышленности, показала готовность к углублению сотрудничества в рамках партнерства расширенных возможностей и дальнейшего воплощения трансформаций ради приведение ВСУ к стандартам и принципам НАТО", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно одной поддержки со стороны НАТО. В то же время, украинцы видят эту поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России, Украина не останется наедине.