Байден провел первый телефонный разговор с Зеленским: О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Главным вопрос была ситуация на востоке Украины

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в окружении украинского президента.

Как отмечает источник издания, разговор между лидерами государств недавно закончился. Известно, что они, прежде всего, обсудили ситуацию на Донбассе.

Эту информацию распространяют и западные СМИ. В частности, журналистка Наташа Бертленд, которая работает репортером Politico в Белом доме, в своем Твитере сообщила, что соответствующий разговор длился 30-40 минут.

"Байден и Зеленский только что закончили разговор, который длился около 30-40 минут, как мне сообщили. Байден подтвердил серьезные намерения в отношении США к Украине, они обсудили сообщения о скоплении российских войск на востоке (Украины – ред.), а также усилия Зеленского в контексте борьбы с коррупцией", - отметила журналистка.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

Тем не менее Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за наращивания Россией своих войск к границам Украины.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин во время разговора с украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и не оставят ее наедине в случае эскалации конфликта на Донбассе.