Байден примет участие в саммите стран "Бухарестской девятки", где обсудят Украину

Джо Байден Twitter Джо Байдена

Саммит состоится в гибридном режиме сегодня, 10 мая, в Бухаресте

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите стран "Бухарестской девятки", который состоится в гибридном режиме в понедельник, 10 мая. Об этом сообщили президент Румынии Клаус Йоханнис в Twitter и председатель Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох, которого цитирует DW.

"Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен", - сообщил Солох.

По его словам, встреча глав государств "девятки" будет посвящаться, прежде всего, вопросам безопасности и вписываться в переговоры в рамках инициативы Трех морей.

"В совместном заявлении после саммита будет упоминание о безопасности в бассейне Черного моря и ситуации в Украине. Без сомнения, украинский вопрос каким-то образом там появится", - заявил Солох.

Кроме того, президент Румынии лично поприветствовал привлечение американского президента и генсека НАТО.

"Рад приветствовать президента США Джо Байден на саммите "Бухарестской девятки", который я провожу сегодня в Бухаресте. Вместе с президентом Анджеем Дудой, мы также приветствуем Йенса Столтенберга, в рамках подготовки к саммиту НАТО с акцентом на трансатлантические связи", - отметил Йоханнис.

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Напомним, 6 мая заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако в официальной стенограмме разговора Жан-Пьер с журналистами, это заявление исправили.