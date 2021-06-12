Байден после встречи с Путиным проведет пресконференцию сам, - СМИ
Это наиболее подходящий формат для четкого общения со "свободной прессой"
Президент США Джо Байден после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет пресс-конференцию один. Такое заявление распространил Белый дом, пишет Reuters.
У Байдена заявили ожидают, что встреча будет "откровенной и прямой".
"Персональная прессконференция - это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения", - сказал представитель Белого дома.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. Байден анонсировал, что одной из тем для обсуждения будет Украина.
Впоследствии стало известно, что встреча лидеров США и России пройдет на вилле Ла Гранж XVIII века с видом на Женевское озеро.