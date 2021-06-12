Байден после встречи с Путиным проведет пресконференцию сам, - СМИ

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Это наиболее подходящий формат для четкого общения со "свободной прессой"

Президент США Джо Байден после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве проведет пресс-конференцию один. Такое заявление распространил Белый дом, пишет Reuters.

У Байдена заявили ожидают, что встреча будет "откровенной и прямой".

"Персональная прессконференция - это подходящий формат, чтобы четко сообщить свободной прессе темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, в которых мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения", - сказал представитель Белого дома.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. Байден анонсировал, что одной из тем для обсуждения будет Украина.

Впоследствии стало известно, что встреча лидеров США и России пройдет на вилле Ла Гранж XVIII века с видом на Женевское озеро.