Байден после встречи с Путиным: Мы согласились продолжать дипломатические усилия, связанные с Минскими соглашениями

"Я передал (Владимиру Путину, - ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Байден во время брифинга в Женеве.
Также Байден высказал свою приверженность Минским соглашениям.
"Мы согласились продолжать дипломатические усилия, связанные с Минскими соглашениями", - заявил он, далее упомянув вопрос Беларуси.
"И я выразил нашу озабоченность по Беларуси. Он не спорил о том, что произошло. Он только сказал, что есть разные мнения о том, что с этим делать", - подытожил Байден.
Напомним, в Женеве завершились переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. В состав американской делегации вошел государственный секретарь США Энтони Блинкен, российской - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча была разделена на две части: в узком составе (в присутствии Лаврова и Блинкена) и в расширенном формате.
По завершению переговоров лидеры двух стран дали пресс-брифинги.
Первым выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что в ходе переговоров с президентом Америки они оба выступили за выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.