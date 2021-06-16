Байден после встречи с Путиным: Мы согласились продолжать дипломатические усилия, связанные с Минскими соглашениями

Встреча президентов России Путина и США Байдена в Женеве, 16 июня 2021 года

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины со стороны США и приверженности Минским соглашениям.

"Я передал (Владимиру Путину, - ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Байден во время брифинга в Женеве.

Также Байден высказал свою приверженность Минским соглашениям.

"Мы согласились продолжать дипломатические усилия, связанные с Минскими соглашениями", - заявил он, далее упомянув вопрос Беларуси.

"И я выразил нашу озабоченность по Беларуси. Он не спорил о том, что произошло. Он только сказал, что есть разные мнения о том, что с этим делать", - подытожил Байден.

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Напомним, в Женеве завершились переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. В состав американской делегации вошел государственный секретарь США Энтони Блинкен, российской - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча была разделена на две части: в узком составе (в присутствии Лаврова и Блинкена) и в расширенном формате.

По завершению переговоров лидеры двух стран дали пресс-брифинги.

Первым выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что в ходе переговоров с президентом Америки они оба выступили за выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.