Байден пообщался по телефону с Зеленским: Президента пригласили в Вашингтон

Джо Байден и Владимир Зеленский Цензор.нет

Джо Байден заявил, что на встрече с Путиным будет отстаивать суверенитет Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом на брифинге в Белом доме сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как отмечается, американский лидер пригласил президента Украины посетить Вашингтон.

"Он сказал президенту Зеленскому, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того, как он вернется из Европы", - сказал представитель администрации президента США.

Кроме того, Джо Байден заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины и изложит ему, что США намерены предпринять в случае "разрушительных действий" со стороны России.

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Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

Недавно стало известно, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.