Байден пообщается с Зеленским перед встречей с Путиным, - МИД

Джо Байден и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Сейчас МИД Украины занимается организацией этого разговора

Перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", — отметил дипломат.

Кроме этого, Енин уточнил, что МИД "тщательно готовит повестку дня" и занимается логистическим аспектом переговоров Зеленского и Байдена.

Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встреча на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

Новости по теме: Байден объяснил, почему сейчас нет санкций против Nord Stream 2

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков поделился, что теоретически двое лидеров могут встретиться в европейской стране, однако точное место не называл. О готовности организовать переговоры заявили в Финляндии, Чехии и Швейцарии.

На этой неделе стало известно, что президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.