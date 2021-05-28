Байден пообщается с Зеленским перед встречей с Путиным, - МИД
Сейчас МИД Украины занимается организацией этого разговора
Перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире "Украина 24".
"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", — отметил дипломат.
Кроме этого, Енин уточнил, что МИД "тщательно готовит повестку дня" и занимается логистическим аспектом переговоров Зеленского и Байдена.
Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встреча на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".
В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков поделился, что теоретически двое лидеров могут встретиться в европейской стране, однако точное место не называл. О готовности организовать переговоры заявили в Финляндии, Чехии и Швейцарии.
На этой неделе стало известно, что президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве.