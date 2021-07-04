Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

В новой кибератаке группировка REvil, связанная с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам расследовать, кто стоит за кибератакой, которая поразила сотни американских предприятий. Об этом сообщает издание Reuters.

"Сначала мы предполагали, что это не российское правительство, но мы пока не уверены. Если это с ведома России, тогда я сказал Путину (во время разговора в Женеве – ред.), что мы ответим", - сказал Байден.

Охранная фирма "Huntress Labs" заявила в пятницу, что подозревает в новой кибератаке группировку REvil, связанную с Россией, и которая атаковала мясокомбинат JBS.

Байден заверил, что он дал поручение разведывательным агентствам США расследовать кибератаку, и Штаты "отреагируют", если окажется, что в этом виновата Россия.

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Ранее в офисе президента заявляли, что российские хакеры, прежде чем осуществить кибератаки на США, используют Украину как тестовый площадка.