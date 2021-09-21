Байден объявил об окончании эры войн

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

По его словам, страны мира должны сотрудничать как никогда, чтобы противостоять глобальным вызовам

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден 21 сентября во время выступления на сессии Генассамблеи ООН объявил об окончании "эры войн" и начале "эпохи непрерывной дипломатии". Об этом сообщает Reuters.

Обращаясь к Генассамблее, президент США подчеркнул, что страны мира должны сотрудничать как никогда, чтобы противостоять глобальным вызовам.

"Мы завершили двадцатилетний (период) конфликта в Афганистане и, закончив эту эру непрекращающейся войны, мы начинаем новую эру – непрерывной дипломатии", – сказал Байден.

Он заявил, что намерен использовать многосторонние институты для решения международных проблем, в частности – проблем Индо-Тихоокеанского региона.

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Глава Белого дома сказал, что военная мощь США является инструментом, к которому следует обращаться лишь в крайнем случае.

Он подчеркнул, что США будут противостоять попыткам сильных государств доминировать над более слабыми. По словам Байдена, США готовы взаимодействовать с любой страной, которая имеет миролюбивые цели.

Президент США заявил, что страна вскоре объявит о дополнительных обязательствах по борьбе с пандемией COVID-19. Он также отметил, что намерен работать вместе с Конгрессом, чтобы удвоить финансирование международных программ помощи развивающимся странам, направленной на борьбу с климатическими изменениями.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций выступит с речью во второй половине среды.