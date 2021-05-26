Байден объяснил, почему сейчас нет санкций против Nord Stream 2

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

По мнению президента США сейчас это было бы контрпродуктивно

Президент США Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена репортерам.

"Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", – сказал президент США.

Ранее СМИ писали, что их вводить не будут, чтобы не испортить отношения с Германией.

Напомним, российский морской трубопровод "Северный поток-2" готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа – несколько миллиардов долларов в год.